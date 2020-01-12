طرابلس 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسرحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بإعلان وقف إطلاق النار والتهدئة، وإنهاء جميع العمليات العسكرية في مدينة طرابلس.وأوضحت اللجنة في بيان لها أن إعلان وقف إطلاق النار يأتي "استجابة للمساعي والجهود والنداءات والدعوات الإقليمية والعربية والأفريقية والدولية والأممية، وبما يسهم في استئناف المفاوضات والحوار السياسي بين أطراف النزاع المسلح وأطراف الأزمة السياسية في ليبيا، من أجل الدفع باتجاه إيجاد حل شامل للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، بما يضمن معالجة للجوانب الاقتصادية والمالية والعسكرية والأمنية والسياسية، وفي مقدمتها التوزيع العادل للموارد الاقتصادية والثروات وحل وتفكيك الجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا، بما يضمن استعادة الاستقرار وإحلال السلام".وطالبت اللجنة"جميع أطراف النزاع المسلح بطرابلس بالامتثال الفوري لوقف إطلاق النار والتهدئة، حيث يشكل وقف إطلاق النار والتهدئة عنصرًا أساسيًا لتوفير المساعدات الإنسانية الضرورية لأهالي المناطق المتضررة من الاشتباكات وتأمين ممرات إنسانية أمنة لإجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع".ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع وسائل الإعلام الليبية والمدونين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بوقف جميع الحملات الإعلامية التحريضية، والامتناع عن التحريض بمختلف أساليبه وأشكاله وصوره".// انتهى //19:01ت م0186