بريدة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بمقر الغرفة الرئيس ببريدة اليوم، لقاء لرجال المال والأعمال بالمنطقة مع معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد العزيز الحميد، أن غرفة القصيم تسعى لتأطير الفكرة وتوضيح الصورة وخلق بيئة متناغمة بين المسؤولين ورجال الأعمال المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني مما يسهم في تنمية الاستثمار بالمنطقة واستدامة المشاريع تحقيقًا لرؤية المملكة المباركة 2030 وفق التطلعات والرؤى المنشودة.من جانبه بين معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية آليات عمل الوزارة ومهام وأهداف الثروة المعدنية ومساهمتها في تنمية قطاع التعدين وسعيها للمحافظة على المناطق المتمعدنة وحمايتها سعيًا للمساهمة في زيادة الناتج المحلي لوطننا المعطاء والنهوض باقتصاديات المملكة وفق رؤية 2030.وتخلل اللقاء عدد من المقترحات والاستفسارات من المهتمين في القطاع التعديني وعرض للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمميزات التنافسية في المجال الصناعي.// انتهى //19:07ت م0187