الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبة اليوم، أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الغانية السعودية.وجرى خلال اللقاء مناقشة مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم في المملكة وجمهورية غانا، وإمكانية إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية في غانا من خلال إحدى الجامعات السعودية، إضافة إلى مناقشة قبول طلاب المنح في جميع التخصصات غير المجالات الصحية.كما ناقش الجانبان البرامج التعليمية المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ويعمل على تحقيق الأهداف المحورية لأعمال لجنة الصداقة.وضم الوفد الغاني أعضاء البرلمان محمد مبارك عبدالله، وعلي ميغا حليدو، ومحمد هاردي توفيرو، وإبراهيم عبدالله غاربا، ومحمد باوا براهيما.وحضر من وزارة التعليم معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي ، ووكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي ، والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد الجميعة ، والمشرف العام على إدارة العلاقات صالح الثبيتي .// انتهى //19:21ت م0190