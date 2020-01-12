الأحساء 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسانتهت اليوم فعالية تحدي "الصبخة" التي تقام ضمن فعاليات سفاري الأحساء 2 في سابقة وتُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة الشرقية، ووسط إصرار وتحدي الشباب والتنافس الكبير، الذي حظي بحضور أكثر من 130 ألف زائر, وذلك على أرض مدينة جواثا السياحية.وشارك في التحدي على مرحلتين 30 شابًّا، خاضوا مرتفعات الصخور وحفر الوحل والطين، محققين إبداعات فاقت التوقعات في احترافية المغامرة، وكسر حاجز الخوف، رافعين شعار القوة في إنهاء الجولات في وقت قياسي.وقد قامت اللجنة المنظمة لتحدي سفاري "الصبخة" باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة وتأمين وسائل السلامة كافة، عبر تعليمات يتقيد فيها المشاركين، ونظام هندسي وفني في حلبة "الصبخة" تكفل بسلامة المشاركين.الجدير بالذكر أن حلبة "الصبخة" أقيمت على مساحة تقدر بـ 4000 متر مربع وعمق تجاوز 15 مترًا ما بين المترفعات والمخفضات الطبيعية والصناعية، تعد التجربة الأولى، في حين هناك خطط للتوسع والتنظيم الأكبر من حيث المساحة وأعداد المتسابقين.// انتهى //19:23ت م0191