طرابلس 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسإلتقت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وبحثت معه تحضيرات مؤتمر برلين بجوانبه السياسية والعسكرية والاقتصادية.وقدمت ويليامز خلال الاجتماع دعوة للمجلس الأعلى للدولة لاستئناف الحوار مع مجلس النواب في جلسات بجنيف نهاية الشهر الجاري، حسب بيان المجلس الأعلى للدولة بليبيا اليوم .وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن الجمعة، عن توجيهه رسالتين لمجلسي النواب في طبرق وطرابلس ومجلس الدولة في طرابلس للدعوة للبدء بحوار سياسي قبل نهاية الشهر الجاري، مشددًا على أن مفتاح الحل للأزمة الليبية يوجد أساسًا بأيدي الليبيين وحدهم.// انتهى //19:24ت م0192