الخرطوم 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو -حميدتى- مبعوث الرئيس الكيني للسلام في جنوب السودان كالونزو موسيوكا الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأشاد حميدتى خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة مع جمهورية كينيا، مؤكدًا حرص بلاده على ترقيتها في المجالات كافة بما يحقق مصالح شعبي البلدين.وأوضح موسيوكا في تصريح صحفي: إن اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة لقضية السلام بجنوب السودان ، وقال أن السودان وكينيا سيدفعان بجهودهما لتحقيق السلام في جنوب السودان والمساعدة في تكوين الحكومه الانتقالية.// انتهى //19:38ت م0193