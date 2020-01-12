تبوك 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسوصل الرحالة سعد العتيبي الذي انطلق من محافظة الطائف قبل ٦٠ يومًا إلى منطقة تبوك اليوم، متجهًا إلى نيوم في ختام رحلته التي تجاوزت 5 آلاف كيلو بمركبته الخاصة مرورًا بـ ١٢ مدينة من مدن المملكة.والتقت وكالة الأنباء السعودية بـ"الرحالة العتيبي" الذي أوضح أن رحلته جاءت بهدف نقل وإبراز ملامح المسيرة التنموية للوطن المعطاء المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 , حيث تنقل خلال رحلته بين مناطق الباحة وعسير ثم نجران ومحافظة وادي الدواسر ومنها إلى مدينة الرياض ثم الدمام والزلفي والحدود الشمالية، مرورًا بمنطقة الجوف والعلا حاملا شعار رؤية المملكة.ونوه بالتحولات النوعية والكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية؛ بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- التي جعلت من المملكة ورشة عمل كبيرة لا يعي حجمها إلا من طاف أرجاء الوطن وشاهد بنفسه كيف تسير عجلة التنمية في كل شبر منه,وقال: "إن المسؤولية على عاتق الأجيال تتعاظم، وهي علينا أعظم من أجل السعي نحو تحقيق رؤية المملكة".وأشار إلى أن رؤية المملكة ٢٠٣٠ حددت أهدافًا عامة وفرعية وتفصيلية تهتم بالوطن والمواطن ونمائه وإشراكه في الدفع بعجلة التطور الذي أصبح اليوم واقعًا ملموسًا.ووجه "الرحالة العتيبي" في ختام حديثه رسالة للشباب، بأهمية المحافظة على ثروات الوطن والعمل على إبرازها بما يملكونه من إمكانات، حامدًا الله تعالى على ما أنعم به على المملكة من نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، وما تزخر به البلاد من ثروات وإمكانات وموارد بشرية مؤهلة، وما تتمتع به من موقع إستراتيجي مميز يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة.// انتهى //19:43ت م0194