واشنطن 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسدعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم، قادة إيران إلى وقف قمعهم للمتظاهرين الذين يهتفهون في الشوارع ضد النظام، منذ اعترافه السبت بإسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية بعد أيام من الإنكار.وكتب الرئيس الامريكي ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إلى قادة إيران- لا تقتلوا متظاهريكم، لقد قتل واعتقل الآلاف على أيديكم، والعالم يراقب، أعيدوا الإنترنت واتركوا الصحافيين يتجولون بحرية، أوقفوا قتل الشعب الإيراني العظيم!".وحذر الرئيس ترامب إيران من ارتكاب "مجزرة جديدة ضد المتظاهرين السلميين"، وقال في تغريدة لاحقة "على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بنقل وقائع احتجاجات الإيرانيين على أرض الواقع، لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحق المتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت".// انتهى //19:45ت م0195