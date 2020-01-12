الخرطوم 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن 800 طفل بمنطقة "كاودا" الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان غربي السودان سيتمكنون من التعليم بعد أن وصلت إمدادات تعليمية إلى المدينة بعد غياب لنحو 10 سنوات.وأشارت المنظمة في بيان اليوم، إلى أنه تم نقل المستلزمات إلى مدينة كاودا من جنوب السودان بالتعاون بين "يونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي في السودان وجنوب السودان بما في ذلك حقائب الأدوات المدرسية، موضحة أن ذلك سيسهم في تمكين الأطفال في كاودا من مواصلة تعليمهم، كما سيساعد في إعادة الحياة بصورة طبيعية في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة".وأشار بيان المنظمة الأممية إلى أن مناطق سيطرة الحركة الشعبية يمكن مؤخرا الوصول إليها نتيجة لحوار سلام مستمر ووقف مؤقت للعنف.وذكر البيان إلى أنه تم تحديد التعليم كونه أحد الاحتياجات الرئيسة والأولوية بالنسبة للمجتمع في كاودا.// انتهى //19:48ت م0196