بيروت 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 4.59 في المئة، ليغلق عند مستوى 741.31 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 186 ألفاً و485 سهمًا، بقيمة مليون و430 ألف دولار أمريكي، مقابل 55 ألفًا و713 سهمًا، بقيمة 708 آلاف و449 دولارًا أمريكيًا بنهاية الأسبوع السابق.وتراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 7.25 مليارات دولار، مقابل 7.65 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.// انتهى //20:24ت م0199