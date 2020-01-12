الدوادمي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم، مدير فرع خدمات المياه بالمحافظة المهندس سعود بن ضاحي النفيعي.وتناول اللقاء موضوع خدمات المياه بالمحافظة ومراكزها واحتياجاتها من مشروعات المياه والصرف الصحي واستكمال تمديدات شبكات المياه وخطوط الصرف الصحي في الأحياء والمخططات التي لم تستكمل فيها الخدمة، بالإضافة لخطط الفرع التطويرية بالمحافظة.وحث المحافظ على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظة ومراكزها.// انتهى //20:44ت م0201