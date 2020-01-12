القدس المحتلة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مئات المركبات على حاجز طيار أقامته على الطريق المؤدية إلى قرى شمال غرب القدس، قرب قرية قلنديا.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان، بأن جنود الاحتلال احتجزوا المركبات على المسلكين، وفتشوها ودققوا في هويات راكبيها، ما أدى إلى أزمة مرورية امتدت لعدة كيلومترات.// انتهى //20:51ت م0202