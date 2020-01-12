الجزائر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسفاز فريق إينييمبا النيجيري على نادي بارادو الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أبا النيجيري ضمن الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (المجموعة الرابعة).وستقام الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات يوم 26 يناير حيث يستضيف نادي بارادو فريق سان بيدرو الإيفواري، بينما ينتقل فريق حسنية أغادير المغربي إلى أبا لمواجهة إينييمبا النيجري ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. // انتهى //21:02ت م0205