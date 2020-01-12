العالية 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسيُنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز العالية التابع لمحافظة صبيا بمنطقة جازان غداً، محاضرة بعنوان " التحذير من التهاون في آداء الصلاة " يلقيها إبراهيم بن محمد عكيري ، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع قرية شهدة .وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والمناشط الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم .// انتهى //21:19ت م0207