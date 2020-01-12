الخرطوم 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسالتقى وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم أحمد البدوي بمكتبه اليوم، بسفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السودان.وقدم الوزير شرحًا مفصلاً لموازنة العام المالي 2020م، وأبرز التحديات التي تواجهها، إضافة إلى بحث أفضل السبل لتخطي تلك التحديات.من جانبهم أكد مجموعة السفراء الأوروبيين استعداد بلدانهم للتعاون الاقتصادي مع السودان وتقديم الدعم والمساندة من خلال مؤتمر أصدقاء السودان المزمع انعقاده في شهر أبريل القادم في العاصمة السويدية إستكهولم.// انتهى //21:27ت م0212