بانكوك 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً سعد الشهري أن الأخضر قدم آداءً جيدًا أمام قطر في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية في بطولة آسيا 2020، مشيراً إلى أن الفريق عاني من الإجهاد نتيجة توالي المباريات والرطوبة العالية.وقال الشهري خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:إن اللقاء كان قويا رغم التكتل الدفاعي من قبل الخصم الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، إلى جانب رغبة المنتخبين في تحقيق الفوز، وكنا نرغب في التسجيل ولم نوفق بذلك.وأضاف الشهري أن الأخضر يمتلك فرصة التأهل للدور الثاني، حيث إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا.من جهته أبدى مدرب المنتخب القطري " الإسباني " فيليكس رضاه عن نتيجة التعادل السلبي أمام السعودية ، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن سهلا على الإطلاق أمام منتخب قوي ويعد من أفضل فرق البطولة.وكانت المباراة الثانية بين سوريا واليابان قد انتهت بفوز سوريا بهدفين مقابل هدف ليتساوي المنتخب السعودي والسوري بالنقاط في صدارة المجموعة، لتظل المنافسة في التأهل للدور المقبل منحصرة بين السعودية وسوريا وقطر.//انتهى//21:39ت م0214