مانيلا 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأطلق بركان قرب العاصمة الفلبينية عمود رماد بلغ ارتفاعه 15 كيلومترا في السماء اليوم ما أدى إلى إجلاء آلاف الأشخاص وإلغاء رحلات طيران وتحذير من ثوران عنيف وموجة مد ناجمة عن البركان.ورفع معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل مستوى التحذير إلى الدرجة الرابعة من خمس درجات ما يعني أن انفجارات بركانية محتملة خلال ساعات أو أيام.وحذر المعهد كذلك من موجة مد بركانية وتيارات سريعة من الغاز الدافئ ومواد بركانية قد تصيب مناطق حول بحيرة تال وهي مزار شهير في العطلات لسكان مانيلا.وقال المجلس الوطني للتعامل مع الكوارث الفلبيني إنه يجري إجلاء نحو ثمانية آلاف شخص من جزيرة البركان وبلدات معرضة للخطر وخرج نحو ستة آلاف شخص بالفعل من المنطقة الخطرة بحلول بعد ظهر اليوم الأحد.ووصل الرماد إلى مانيلا ما أدى إلى تعليق رحلات الطيران في مطار العاصمة الدولي المزدحم.وعلقت السلطات المحلية الدراسة ببعض المدارس غدا الاثنين وحثت السكان على البقاء في منازلهم.وأفاد متحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي في بيان بأن الرئيس وجه السلطات إلى نقل الأشخاص من محيط بحيرة تال إلى خارج منطقة الخطر.ويقع بركان تال، وهو من أنشط البراكين في الفلبين وسط بحيرة على مسافة نحو 70 كيلومترا جنوبي وسط العاصمة مانيلا.// انتهى //22:19ت م0218