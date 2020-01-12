القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسحسم فريق بيراميدز صدارة مجموعته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه المصري البورسعيدي بهدفين من دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات للمسابقة القارية.ورفع بيراميدز رصيده بهذا الفوز إلى 12 نقطة في المركز الأول بالمجموعة الأولى، وبقي المصري بست نقاط في المركز الثاني، بينما يأتي إينوجو رينجرز ونواذيبو في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.ومن خلال نتائج الجولة الرابعة سيكون بإمكان المصري حسم التأهل في حالة الفوز بالمباراة المقبلة أمام نواذيبو والتي ستقام بمصر.// انتهى //22:22ت م0219