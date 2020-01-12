اجتماعي / مجلس إدارة جمعية البر بأحد المسارحة يعقد اجتماعه الأول
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
أحد المسارحة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
عقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة اليوم ، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام الحالي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يحيى بن داود محزري وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية.
وبُحثت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها البرامج والخطط الكفيلة بإنجاح المهام والأعمال التي تنفذها الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها، وفق برامج التطوير والتجديد التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة القادمة.
// انتهى //
22:30ت م
0220