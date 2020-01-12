أحد المسارحة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسعقد مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بأحد المسارحة اليوم ، اجتماعه الأول في دورته الأولى للعام الحالي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يحيى بن داود محزري وذلك بقاعة الاجتماعات بالجمعية.وبُحثت خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ومنها البرامج والخطط الكفيلة بإنجاح المهام والأعمال التي تنفذها الجمعية والخدمات التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها، وفق برامج التطوير والتجديد التي يعتزم المجلس تنفيذها خلال الفترة القادمة.// انتهى //22:30ت م0220