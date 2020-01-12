العيدابي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسجذبت الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم المعروضة في خيمة الأسر المنتجة بمهرجان جازان الخامس للعسل العديد من زائرات المهرجان المقام بالمركز الحضاري بمحافظة العيدابي .وتعد الأزياء والمشغولات اليدوية ذات الطراز القديم في منطقة جازان، علامة حاضرة للصناعات المحلية، وارتبطت بذاكرة الآباء والأجداد على مر الأجيال حتى أصبحت مطلباً مهماً في أبرز المناسبات والاحتفالات قديماً وحديثاً.ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية إقبال الزوار خاصة الأطفال والفتيات الذين يصرّون على اقتناء الأزياء والمشغولات اليدوية القديمة والتوشح بها متجولين بين أروقة المهرجان، ولم يتوقف الحد عند رسم الطابع التراثي على الملابس فحسب، بل امتد ليصل إلى الإكسسوارات كالقلائد والأساور وربطات الشعر وأغطية الأسرّة والوسائد، إضافة إلى الملابس التي تستهدف جميع الأعمار، لتمثل لمحة وفاء من الجيل الجديد تجاه الجيل القديم، ودليلا على اعتزازهم بهويتهم الثقافية والتراثية.// انتهى //22:32ت م0221