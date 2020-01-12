القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسرحبت جمهورية مصر العربية بوقف إطلاق النار غير المشروط الذي أُعلن مساء أمس في ليبيا، معربة عن دعمها لكل ما يحقن دماء الشعب الليبي.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، أهمية العودة إلى العملية السياسية ممثلة في عملية برلين وجهود المبعوث الأممي لإطلاق المسارات الثلاثة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشددة على دعم مصر حلا شاملا يحفظ أمن ليبيا وأمن دول جوارها ودول حوض البحر المتوسط، ويحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.// انتهى //23:15ت م0225