أبوظبي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في أبوظبي بالمندوب الدائم لدولة ترينيداد وتوباغو لدى الأمم المتحدة بينيلوب بيكلز، والمندوب الدائم لبنين لدى الأمم المتحدة كلود فيليكس دو ريغو، والمندوب الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة ألبرت شينغيرو، والمندوب الدائم لجمهورية غينيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك سيديبي فاتوماتا كابا وذلك على هامش أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:17ت م0226