أبوظبي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث تطوير أوجه الشراكة الثنائية على المستويات كافة بما يحقق مصالحهما المشتركة.وتناول الاتصال أيضًا تطورات الأوضاع في المنطقة ومجمل القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التوترات التي تهدد الأمن والاستقرار ولكل ما من شأنه تعزيز السلام الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في التنمية والبناء.// انتهى //23:42ت م0231