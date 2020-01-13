القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسفاز فريق الإسماعيلي على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على إستاد الإسماعيلية، في إطار الأسبوع الـ 13 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.بهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الإنتاج الحربي وإنبي، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز 14.// انتهى //00:03ت م0232