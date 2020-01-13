رياضي / الإسماعيلي يفوز على طلائع الجيش بالدوري المصري لكرة القدم
الاثنين 1441/5/18 هـ الموافق 2020/01/13 م واس
القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
فاز فريق الإسماعيلي على ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم، على إستاد الإسماعيلية، في إطار الأسبوع الـ 13 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة في المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف خلف الإنتاج الحربي وإنبي، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز 14.
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