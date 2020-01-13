أبوظبي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين،إضافة إلى استعرض تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.وأكد الجانبان ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلمها والعمل على احتواء التوتر وتجنب التصعيد من خلال تغليب الحوار والحكمة في معالجة القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة.// انتهى //00:32ت م0233