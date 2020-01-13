الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، تُوِّجَ فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في البطولة التي أقيمت على أراضي المملكة العربية السعودية في الفترة من 8 إلى 12 يناير 2020م، بمشاركة أربعة فرق إسبانية هي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، في حدث عالمي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، ضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".وكانت المباراة قد اتجهت لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة والحماس بين الفريقين وسط حضور جماهيري فاق 59 ألف متفرج، حيث شهدت المواجهة تألقًا لافتًا لحارسي الفريقين، "تيبو كورتوا" حارس الريال، و "يان أوبلاك" حارس أتلتيكو اللذين ذادا ببسالة وتصدٍّ للعديد من الكرات الخطرة، فيما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه لاعب ريال مدريد "فيدي فالفيردي" في الدقيقة 115 من الوقت الإضافي الثاني.من جانبه عبّر سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن سعادته بنجاح إقامة السوبر الإسباني على أرض المملكة العربية السعودية، وقال في تصريح صحافي بعد التتويج: " أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الرياضة والشباب وما يجده من اهتمام متواصل وحرص كبير أثمر عن استضافة وإقامة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية في الآونة الأخيرة بالمملكة".وأضاف سموه: "نحن نثبت يومًا بعد يوم أن المملكة قادرة على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية المتنوعة، ففي مجال كرة القدم على وجه التحديد استضفنا قبل أيام معدودة نهائي السوبر الإيطالي بين فريقي يوفنتوس ولاتسيو بالعاصمة الرياض، واليوم نحظى بإقامة السوبر الإسباني بنظامه الجديد لأول مرة بمشاركة أربعة من أعرق الفرق الإسبانية والعالمية بشكل عام بجدة، في الأيام الماضية ـ ولله الحمد ـ كنا محط أنظار العالم أجمع، وأستطيع القول بأننا نجحنا بفضل من الله العلي القدير، ثم بدعم قيادتنا بتنظيم هذا الحدث بالشكل المطلوب والأمثل".واختتم سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حديثه قائلًا: "أبارك لفريق ريال مدريد ولجماهيره في المملكة وخارجها بتحقيق لقب السوبر الإسباني، وحظًا أوفر لفريق أتلتيكو مدريد وجماهيره، استمتعنا سويًّا في الأيام الماضية بلقاءات كبيرة ومثيرة على كافة الأصعدة، وسط حضور جماهيري كبير من داخل المملكة وخارجها، ونتطلع بمشيئة الله لإقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في الفترات المقبلة، هذا طموح كل السعوديين قيادةً وشعبًا، فطموحنا لا حدود له، ولن يتوقف بإذن الله".// انتهى //01:04ت م0237