باريس 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستعادل فريق باريس سان جيرمان في أرضه مع فريق موناكو بثلاثة أهداف لكلا الفريقين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن الجولة الـ20 لمباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ما زال باريس سان جيرمان متصدراً على قائمة الدوري برصيد 46 نقطة، بفارق خمس نقاط عن أولمبيك مارسليا في المركز الثاني، بينما حل فريق موناكو في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.// انتهى //01:16ت م0238