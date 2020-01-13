الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأوضح مدرب ريال مدريد لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان، أن حصولهم على كأس السوبر الإسباني هو ثمرة مجهود وعمل، وأن اللاعبين طبقوا الخطة بنجاح.وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقب تتويج فريقه باللقب اليوم: "الطريق إلى الكأس لم يكن مفروشًا بالورود، واجهنا صعوبات في المواجهتين مع فالنسيا وأتلتيكو، ولكن الروح والعمل الجاد هما سر التفوق".وأضاف: "أتلتيكو فريق مذهل ورائع واستمتعنا باللعب معه طوال المباراة، لقد كانوا الأقرب في الدقائق الأخيرة من حسم المواجهة، ولكن الدفاع المحكم أفسد المخطط".من جهته، أكد الأرجنتيني دييغو سيموني مدرب أتلتيكو مدريد أنهم نافسوا بشرف.وقال: "لعبنا مع فريق بطل وكنا في الكثير من أوقات المباراة الأخطر على مرمى الريال، المباراة كانت ممتعة وحاولنا اللعب على الأطراف لفك دفاعات الخصم والوصول إلى المرمى، أملك فريقًا كبيرًا أفخر به، واليوم قدموا مباراة كبيرة وأنا راضٍ تمامًا عن المستوى بشكل عام".// انتهى //01:18ت م0239