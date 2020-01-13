مالابو 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستعتزم غينيا الاستوائية زيادة إنتاجها من النفط بـ 20 ألف برميل يوميًا، خلال شهر أكتوبر القادم.وأفاد وزير النفط في غينيا الاستوائية جابرييل ليما في تصريحات له على هامش منتدى لبحث قضايا الطاقة، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاجها من النفط بحوالي 20 ألف برميل إضافية في اليوم، وذلك من خلال الاكتشافات النفطية الجديدة في البلاد.وأضاف الوزير الغيني أن بلاده ستعلن في أبريل القادم اتفاقات ومذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء مصفاتين نفطيتين جديدتين، وفتح الباب للتقدم بعروض جديدة للتنقيب عن النفط في عدة مناطق بالبلاد.وكانت غينيا الاستوائية أعلنت في شهر نوفمبر الماضي خططًا لمشروعات جديدة في قطاع الطاقة، تبلغ استثماراتها مليار دولار بما في ذلك المصفاتان.ويبلغ إنتاج غينيا الاستوائية حاليًا 120 ألف برميل يوميًا.// انتهى //02:00ت م0240