أديس ابابا 17 جمادى الاولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسكشفت السلطات الإثيوبية عن إطلاق سراح 21 طالبًا بينهم 13 فتاة، احتجزتهم جماعات مسلحة غربي إثيوبيا خلال الفترة القصيرة الماضية.وأفاد السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نغوسو طلاهون أن قوات الأمن بالتعاون مع عناصر الجيش، وأعيان من منطقة “ديمبي دولو” غربي إقليم أوروميا، تمكنت من إطلاق سراح 21 طالبًا من جامعة “ديمبي دولو” كان قد احتجزتهم جماعات مسلحة غربي إثيوبيا.وأوضح المسؤول الإثيوبي في تصريح صحفي أن الطلاب كان قد تم اختطافهم من قبل جماعات مسلحة أثناء خروجهم من الجامعة، عقب اشتباكات بين الطلاب داخل الحرم الجامعي، لافتًا النظر إلى أنه ما يزال هناك 6 من المحتجزين لدى هذه الجماعات في إحدى الغابات بالمنطقة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع الشيوخ والأعيان والجهات الأمنية لإطلاق سراحهم بطريقة سلمية.وأعلن أن أكثر من 35 ألف طالب في عدد من الجامعات بإقليمي أوروميا وأمهرة عادوا إلى مناطقهم بسبب التوترات الإثنية، التي أثارها بعض المناوئين للسلام.وكانت الحكومة الإثيوبية اتخذت إجراءات صارمة ضد بعض المتورطين في إثارة التوترات الإثنية بالجامعات الإثيوبية، تمثلت في فصل الطلاب والأساتذة من الجامعات وتقديم بعضهم إلى العدالة.// انتهى //03:21ت م0243