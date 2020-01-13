عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/5/18 هـ الموافق 2020/01/13 م واس
الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يتسلم رسالة من العاهل البحريني
خادم الحرمين يستعرض وآبي التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030
خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريمية
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
قوة التحالفات السعودية اليابانية في قطاعات تنموية استراتيجية تلفت أنظار العالم
«أرامكو» تنجح في تأمين منفذ دائم لمبيعات النفط لليابان بطاقة مليون برميل في اليوم
أوتاكا: 69 محوراً تعزز الشراكة السعودية اليابانية
أمير الشرقية: الملك سلمان والد الجميع وحريص على أبنائه الأيتام
فيصل بن مشعل: حكومتنا تسعى لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية
شينزو آبي يستقبل عبدالعزيز بن سلمان وفيصل بن فرحان
وزير الخارجية والجبير يستقبلان وزير خارجية تايلند.. والمبعوث الأميركي الخاص لسورية
تأسيس جمعية إرادة للتوعية بأضرار المخدرات بالقريات
رئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان
النيابة تطلق خدمة البلاغ عن "التوقيف غير النظامي" عبر أبشر
التعليم.. هدف لنيران الحوثيين
الأوضاع الليبية العراقية الفلسطينية على طاولة البرلمان العربي الأربعاء
لبنان يأسف لعدم أحقيته في التصويت بالأمم المتحدة
العراق: صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن تخلف قتلى وجرحى
وقف إطلاق النار في ليبيا
هجوم داعشي في نيجيريا
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