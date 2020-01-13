الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يتسلم رسالة من العاهل البحرينيخادم الحرمين يستعرض وآبي التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء اليابان ويقيم مأدبة غداء تكريميةولي العهد يلتقي رئيس وزراء اليابان ويعقدان جلسة مباحثات رسميةقوة التحالفات السعودية اليابانية في قطاعات تنموية استراتيجية تلفت أنظار العالم«أرامكو» تنجح في تأمين منفذ دائم لمبيعات النفط لليابان بطاقة مليون برميل في اليومأوتاكا: 69 محوراً تعزز الشراكة السعودية اليابانيةأمير الشرقية: الملك سلمان والد الجميع وحريص على أبنائه الأيتامفيصل بن مشعل: حكومتنا تسعى لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعيةشينزو آبي يستقبل عبدالعزيز بن سلمان وفيصل بن فرحانوزير الخارجية والجبير يستقبلان وزير خارجية تايلند.. والمبعوث الأميركي الخاص لسوريةتأسيس جمعية إرادة للتوعية بأضرار المخدرات بالقرياترئيس مجلس الشورى يستقبل رئيس هيئة حقوق الإنسانالنيابة تطلق خدمة البلاغ عن "التوقيف غير النظامي" عبر أبشرالتعليم.. هدف لنيران الحوثيينالأوضاع الليبية العراقية الفلسطينية على طاولة البرلمان العربي الأربعاءلبنان يأسف لعدم أحقيته في التصويت بالأمم المتحدةالعراق: صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن تخلف قتلى وجرحىوقف إطلاق النار في ليبياهجوم داعشي في نيجيريا// يتبع //06:01ت م0003