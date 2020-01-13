وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التنسيق السعودي الياباني وتعزيز المستقبل ) : زيارة رئيس وزراء اليابان للمملكة إضافة إلى تجسيدها لـدور الـرياض الفاعل دوليا وإقليميا وتقدير هـذا الـدور المحوري في تعزيز وتجذير الأمن والسلم الدوليين والسعي لاستقرار دول المنطقة والعالم، فان الزيارة في ذات الوقت تجسد حجم الـتعاون المثمر بين الـبلـدين الـصديقين في ميادين ومجالات متعددة تعكسها تلـك الـشراكات الإستراتيجية الموقعة بينهما وتمثل إطارا متناميا لدعم العلاقات القائمة بين المملكة واليابان وتعزيز مستويات التنسيق تحقيقا لمثالية تلك الـشراكات الـتي تصب في روافد الجهود الـسعودية المبذولـة للتنويع الاقتصادي، وكذلـك الـتوسع الاستثماري لـلـيابان في الخارج، ومن شأن تلك الـشراكات المثمرة المساهمة في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 .وتابعت : ومن نافلة القول أن الـرياض وطوكيو تسعيان حثيثا لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج الـعربي، وتعملان بمثابرة لـتعزيز الأمن والـسلامة في الممرات الدولية البحرية لاسيما في الممر الدولي بمضيق هرمز، وتظهر علامات الـتعاون المشهود بين الـبلـدين للحفاظ على أمن هذا الممر من خلال إرسال قوة بحرية يابانية للمنطقة بما يؤكد تصميم طوكيو على سلامة المنطقة وأمنها، كما أن الـتعاون بين الـرياض وطوكيو لاحتواء ظاهرة الإرهاب يتجلى في وقف اليابان استيرادها النفط من إيران تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران.وقالت : وتبدو المواقف الـسياسية متطابقة ومتماثلـة بين الرياض وطوكيو لاسيما فيما يتعلق بالقضايا المحورية في المنطقة كالأزمة اليمنية والقضية الفلسطينية، إضافة إلى أن التعاون القائم بين البلدين الصديقين يمثل ترجمة عملية ومباشرة لتعزيز الروابط القديمة بينهما، كما أنه يمثل دعما لتعزيز نمو المسارات التنموية الاقتصادية بين البلدين استشرافا لمستقبل أفضل لأبناء الشعبين تظهر علاماته واضحة من خلال ما يجمعهما من روابط سياسية واقتصادية وثقافية قديمة ومتجددة كان ولا يزال لها الأثر البالغ في تبادل المصالح بين البلدين.وختمت : ولا شك أن الـزيارات المتبادلـة علـى عدة مستويات رفيعة بين البلدين لها أثرها الفاعل والعميق في تجذير العلاقات بينهما، وقد بدأت بوادرها في زيارة الموفد الياباني مانسايوكي يوكوياما للرياض عام 1939 واجتماعه بالملك المؤسس عبدالـعزيز بن عبدالـرحمن - رحمه الله-، ثم توالـت بعد ذلـك زيارات المسؤولـين الـيابانيين للمملكة تباعا وقد كان لـها ولا يزال أثرها الـبالـغ في توثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين تعزيزا لكافة المصالح المشتركة بينهما، وتعزيزا للمواقف المشتركة حيال قضايا المنطقة والـعالـم، كما أن زيارة سمو ولـي العهد لليابان عام 2017 م أدت إلى تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.// انتهى //06:02ت م0007