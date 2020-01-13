إسلام آباد 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم سيطرة الشلل على عدد من المناطق في باكستان بسبب موجة الأمطار والثلوج المتساقطة بكثافة، والمصحوبة بموجة من البرد القارس.وتابعت تطورات الوضع في الأمني في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي والجهود الإقليمية والدولية الجارية لتهدئة الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.وعرجت إلى قلق المجتمع الدولي إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا، وإعلان الخطوط الجوية الأوكرانية وقف تحليق رحلاتها في إيران.وتطرقت إلى الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأخبرت عن تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.وأشارت إلى الأزمة الجارية بين باكستان وبنغلادش حول انعقاد مباراة للعبة الكريكت بين منتخبي البلدين في باكستان.و تناولت تقلبات سوق الأسهم الباكستانية متأثرة بالتطورات الأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.وأنبأت صحف باكستان عن اضطرار رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي مغادرة اجتماع سياسي في مدينة كولكتا الهندية بسبب سيطرة الاحتجاجات الشعبية على المشهد احتجاجاً على قانون الجنسية المثير للجدل.// انتهى //07:23ت م0009