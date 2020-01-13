نجران 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنظم جمعية رعاية مرضى السرطان بمنطقة نجران "رعاية"، حملة تطوعية بعنوان "من أجل مجتمع واعٍ"، وذلك في مرحلتها الثانية.وأبانت الجمعية أن الحملة التطوعية تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بأخطار مرض السرطان والوقاية منه، وفوائد الكشف المبكر، مشيرة إلى أن التسجيل متاح على الرابط الإلكتروني https://t.co/6xYdFl007K.وتأتي الحملة ضمن البرامج والأنشطة التي تقدمها الجمعية لهذا العام .// انتهى //09:43ت م0011