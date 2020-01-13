القاهرة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها تطورات الأوضاع في ليبيا.وسلطت الضوء على المحادثات الهاتفية التي أجرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمناقشة مستجدات الوضع على الساحة الليبية وتداعياتها.ونشرت إعلان الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تحمل قذائف في جنوب طرابلس.ولفتت صحف الإثنين إلى الاجتماع الذي سيعقد اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن بناء على دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث نتائج الاجتماعات الفنية الأربعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.واهتمت كذلك بقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبد المهدي تشكيل لجنة للتحقيق في استهداف المتظاهرين في مدينة كربلاء.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، إلى الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية لليوم الثاني على التوالي والتي طالبت النظام الإيراني بالتنحي والرحيل.//انتهى//10:03ت م0015