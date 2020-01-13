لندن 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى في 19 شهرا قبل توقيع اتفاق التجارة المؤقت بين واشنطن وبكين مما شجع المستثمرين على العودة للأصول عالية المخاطر.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1553.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 1555.80 دولار.// انتهى //11:07ت م0025