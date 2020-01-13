بريدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم لوحات إرشادية وتوعوية في الشوارع والميادين العامة للبرنامج الوقائي (تعظيم الشعائر وتعزيز القيم وتعزيز الأمن الفكري). وذلك في عدد من المواقع في منطقة القصيم ضمن المرحلة الأولى من البرنامج .ويحظى البرنامج التوعوي بدعم واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ضمن البرامج الوقائية والتوعوية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية كفرع وزارة الشؤون البلدية والقروية للرفع من مستوى العمل التوعوي والوقائي في المجتمع.// انتهى //11:25ت م0026