جدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسعززت 14 جهة حكومية مشاركتها عبر 51 فعالية متنوعة في الحديقة الثقافية بدورتها الثالثة على الواجهة البحرية بمحافظة جدة ،التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس ، ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي‬ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"‬.وتتزامن فعاليات الحديقة التي تتربع على مساحة 42 ألف متر مربع مع إجازة نصف العام الدراسي ، وتستمر على مدى 6 أيام ، عبر مختلف الأركان والأجنحة للجهات المشاركة ، التي جذبت سكان جدة وزوارها، وتهدف لتهيئة الأجواء الثقافية والمعرفية التفاعلية لجميع شرائح المجتمع ، وتعزيز نموذج القدوة.فيما تقدم البرامج والعروض طيلة فعاليات الحديقة الثقافية ، والمركزة على عالم الابتكارات العلمية والتقنية ، وتنمية الجوانب المهارية لدى الشباب والشابات ، والتعليم التفاعلي ، إلى جانب تهيئة البيئة العلمية التعليمية الترفيهية المشجعة والداعمة لتعلم الأطفال ، وتنمية مهاراتهم الابتكارية والإبداعية ، وتقديم مختلف المبادرات التي تثري المجتمع ثقافياً ، وتعزز شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" .من جانبه أكد المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور محمد المسعودي ، أن الحديقة الثقافية تعد إحدى مبادرات أمانة محافظة جدة في ملتقى مكة الثقافي وهي الراعي الرسمي لها ، بمشاركة 14 جهة والمتمثلة في "ملتقى مكة الثقافي ، وأمانة جدة ، وتعليم جدة ، وجامعة جدة ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة الطائف ، وأكاديمية الشعر العربي ، وتعليم الطائف ، وشركة الكهرباء ، وجمعية الثقافة والفنون بجدة ، وتعليم مكة ، ونادي جدة الأدبي ، ورئاسة الحرمين ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .ولفت النظر إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لجميع شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة بلغة القرآن الكريم ، عبر هذا الكرنفال الثقافي ، الذي يلقى كل الدعم والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، والمشاركة الفاعلية من مختلف الجهات ، مما كان كفيلاً بنجاح الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة ، التي تحتضنها الحديقة الثقافية التي ساهمت في استقطاب شرائح عديدة من زوار جدة خلال إجازة منتصف العام .// انتهى //11:25ت م0027