أحد المسارحة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا، خمس محاضرات دعوية، الأولي بعنوان " حقوق وطننا علينا "، بجامع قرية وادي طير، والثانية بعنوان " التوحيد وأثره في تحقيق الأمن"، بمسجد أبو عمران بالمحافظة.فيما تأتـي المحاضرة الثالثة تحت عنوان "جهود المملكة في نصرة العقيدة"، بجامع الملك عبدالله بإسكان الحصمة، والمحاضرة الرابعة بعنوان " أهمية التوحيد "، بمسجد قرية الحبجية، وتختتم المحاضرات بمحاضرة بعنوان تفسير قوله تعالى " وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها "، بجامع قرية سوق الليل.تأتي المحاضرات، ضمن سلسلة محاضرات " عقيدتنا.. توحيد.. وولاء " التي ينفذها المكتب حالياً بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:31ت م0029