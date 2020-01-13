الجزائر 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بترحيب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا استجابة لدعوات إقليمية ودولية عديدة، لتجنيب ليبيا والمنطقة، تداعيات التصعيد العسكري الخطير.وأشارت الصحف إلى تلقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوة للمشاركة في اجتماع للجنة الرفيعة للاتحاد الأفريقي لمناقشة الأوضاع في ليبيا وتسريع التسوية السياسية للصراع.واهتمت بتجدد المظاهرات الشعبية الغاضبة في كل من العراق ولبنان للمطالبة بالتغيير الديمقراطي ومحاربة الفساد ورحيل الطبقة السياسية الحالية.وأخبرت صحف الجزائر عن التئام قمة تجمع قادة كل من تشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وموريتانيا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، في مدينة "بو" في جنوب غرب فرنسا، لبحث الوضع في منطقة الساحل بعد تزايد الهجمات الإرهابية.// انتهى //11:32ت م0030