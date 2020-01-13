البكيرية 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسدشن مدير تعليم البكيرية المكلف عبدالله بن محمد العقيلي أمس، فعاليات أندية الحي الترفيهية التعليمية (بنين) في مقر نادي حي مدرسة سعود الكبير الابتدائية.وتجول العقيلي على فعاليات المهرجان التي شملت المسابقات الترفيهية والرياضية وبرنامج أفضل كشته شتوية، مطلعاً على تفاصيلها، كما توج مدير التعليم المكلف الفائزين بالأنشطة الرياضية وبرامج النادي، مشيداً بجهود أندية الحي التي تُعنى باستثمار أوقات فراغ الطلبة من خلال جذب مختلف فئات الزوار والمرتادين بأحياء هذه الفعاليات.يذكر أن فعاليات المهرجان تنفذ في مدارس أندية الحي بنين وبنات لمدة يومان تختلف في فترة تنفيذها من ناد لآخر وتستكمل بقية الإجازة بالبرامج.// انتهى //11:33ت م0031