جدة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسجذبت جامعة الملك عبدالعزيز زوار محافظة جدة بعروض تفاعلية وأمسيات شعرية ومشاهد مسرحية، وذلك خلال فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة التي دشنها أمس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على الواجهة البحرية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي 1441هـ تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن" بمشاركة 14 جهة حكومية .وأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الدور الذي نهضت به الجامعة للمشاركة في فعاليات الحديقة الثقافية التي تتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، حيث قدمت مع الجهات الحكومية لسكان وزوار جدة فعاليات ثقافية منوعة، تهدف إلى تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة.وقدم معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على تهيئة جميع السبل لتنظيم الفعاليات والمبادرات التابعة لملتقى مكة الثقافي سنوياً، بما يعكس صورة المملكة وواجهتها المشرقة ثقافياً واجتماعياً ومعرفياً، حيث زار سموه جناح الجامعة المشارك في فعاليات الحديقة الثقافية، وتابع مبادرات الطلاب والطالبات العلمية في هذا العرس الثقافي الكبير الذي تشهده محافظة جدة.يذكر أن مشاركة جامعة الملك عبدالعزيز في الحديقة الثقافية تشمل إقامة عدد من الفعاليات منها حلقة نقاش عن "اللغة العربية والتقنيات الحديثة" بمشاركة مدير مركز التميز البحثي في اللغة العربية الدكتور عبدالرحمن السلمي، والمساعد في تقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور محمد بن علي الزهراني، وعقد أمسية شعرية يشارك فيها كل من الدكتور عادل بن خميس الزهراني ، والدكتور بندر عبدالولي السريحي، إلى جانب تقديم عروض تفاعلية ومشاهد مسرحية وتقديم عدد من مبادرات الجامعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي في نسخته الحالية ، والتي منها مبادرة "العب مع فصيح" ومبادرة "فصحى" ، ومبادرة حفظ المخطوطات وتوثيق الأدب العربي للأماكن التراثية والدينية في منطقة مكة المكرمة .// انتهى //12:48ت م0053