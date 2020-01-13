جيزان 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسأتاحت فعاليات "هابي جازان" التي تنفذها إحدى الشركات المتخصصة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للترفيه وبالتعاون مع مجلس التنمية السياحية بجازان، مجالًا واسعًا أمام شباب وفتيات جازان للاستثمار وتعزيز نشاطاتهم التجارية .وفي الوقت الذي تشهد فيه الفعاليات تنوعًا في البرامج الترفيهية والمسرحية والعروض الفنية لمختلف أفراد العائلة ، ضمن برامج مهرجان جازان الشتوي الـ 12، وجد مجموعة من الشباب والفتيات فرصة سانحة من خلال محلات متخصصة لعرض مبيعاتهم من الورود والهدايا والساعات والعطور، وكذلك الحلويات والقهوة، مستفيدين من فرص العمل التي أتاحها مهرجان جازان ومستثمرين إجازة الربيع بما يعزز إمكاناتهم التجارية لسوق العمل وينمي تجاربهم الاستثمارية.ووجد مجموعة من الشباب فرصة لعرض مبيعاتهم من أجهزة الجوال والإكسسورات والأدوات المتعلقة بالأجهزة الذكية، كما استثمر الشباب والفتيات محلاتهم المتخصصة في البن لإعداد القهوة وبيعها بنكهات تستهوي الزبائن، حيث برزت الأيدي العاملة السعودية من شباب وفتيات في إعداد القهوة بكل جدارة واتقان وثقة وجدت إعجاب الزبائن‬، فيما تشهد أركان أخرى على تميز الشباب في استهداف ذائقة الزبائن ومرتادي فعاليات " هابي جازان " واستثمار أجواء الفرح والترفيه لتسويق الورود بألوانها الزاهية، وبتصميم وتغليف تنفذه أيد وطنية ماهرة من شباب وفتيات جازان .ويتفنن عدد آخر في استقطاب الزبائن لبيعهم أنواعًا من الحلويات من خلال أساليب تسويقية متميزة، كما يلفت استوديو التصوير أنظار واهتمام مرتادي فعاليات " هابي جازان " من خلال معرض الصور الاحترافية لجمال جازان وسواحلها وجبالها، فيما يتيح الاستوديو الفرصة أمام الزوار لالتقاط الصور، والاحتفاظ بذكرى المهرجان الشتوي.وعلى امتداد مساحة فعاليات " هابي جازان " تقدم المحلات مأكولات وعصائر ووجبات ومبيعات مختلفة ، ويبرز شباب وفتيات جازان بمحلاتهم التجارية ملتزمين بجميع الاشتراطات اللازمة للمحلات، وواثقين من قدراتهم التسويقية لاقتحام سوق العمل وريادة الأعمال وتحقيق النجاح وإثبات الذات ، مؤكدين نجاح مهرجان جازان الشتوي في إتاحة الفرص الاستثمارية للشباب والفتيات .// انتهى //12:50ت م0054