الرباط 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالسماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة بمعبر الكركرات،محذرا البوليساريو من عرقلة مسار رالي "أفريقيا إيكو ريس" الرابط بين المغرب وموريتانيا.مغاربيا، تناقلت الصحف إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا،القبول باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، استجابة لدعوة الرئيسين الروسي و التركي،وبعد ساعات على صدور اعلان مماثل لقوات المشير خليفة حفتر.وتطرقت إلى الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي شهدتها عشرات المدن الإيرانية، لليوم الثاني على التوالي، والتي طالبت النظام الإيراني بالتنحي والرحيل.وتناقلت الصحف دعوة الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية ،شركات الطيران الأوروبية بتفادي الأجواء الإيرانية في الوقت الحالي.// انتهى //12:51ت م0055