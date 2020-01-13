الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية المساندة، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات للموسم الثالث على التوالي، الذي يستمر على مدى أربعة أيام من 20 - 23 يناير 2020م .ويأتي تشريف سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز للملتقى، تجسيداً للدعم المستمر من سموه لمختلف الأحداث والفعاليات التنموية، وانطلاقا مما باتت تمثله الرياض من كونها عاصمة للفعاليات والمعارض النوعية والمتميزة، التي تمثل بدورها انعكاساً لتطورات ومتانة الاقتصاد السعودي في مختلف الفعاليات والأحداث التنموية، خاصة في ظل برامج ومشروعات الرؤية السعودية 2030.وتحتل الرياض المرتبة الأولى اقتصادياً على مستوى الأيدي العاملة الأجنبية، وعلى مستوى أضخم المشروعات الاقتصادية وأضخم مشروعات البنية التحتية، التي تمثل بدورها نموذجاً للتنوع الثقافي والاقتصادي، حيث تحتل المملكة مرتبة متقدمة بين دول العالم بصفتها مركز استقطاب ضخم للقوى العاملة في مختلف المجالات.ويأتي انطلاق الموسم الثالث من ملتقى ومعرض للاستقدام والخدمات العمالية المساندة في العاصمة الرياض، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، والمديرية العامة للجوازات، وهيئة حقوق الإنسان، بمشاركة العديد من شركات الاستقدام الوطنية ذات التجارب الرائدة في هذا الجانب، إضافة إلى نخبة من مكاتب الخدمات العمالية الموثوقة والمتميزة مع الجمهور، الذي تمنح بدورها منصة لتقديم الخدمات وإبراز جوانب التميز للشركات ومكاتب الاستقدام، إضافة لشركات ومؤسسات الخدمات المساندة لقطاع الاستقدام، بما يشمل شركات التأمين وإدارة المرافق ونحوها.ويصاحب فعاليات الملتقى مجموعة من ورش العمل على مدار الأربعة أيام، يقدمها مختصون ومستثمرون ورؤساء تنفيذيين وإعلاميون وأكاديميون.وتشهد العاصمة الرياض نقلات نوعية في صناعة الأحداث والفعاليات التي جعلت منها مركز إقليميا ودولياً لصناعة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات.// انتهى //12:53ت م0057