الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسكرّم معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي، الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات في الأولمبياد الدولي لعام 2019 ومدربيهم، خلال إقامة ملتقى الشتاء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، الذي شاركت فيه المملكة ممثلة في "موهبة" ووزارة التعليم.وكرّم معاليه 16 طالباً وطالبة ممن حققوا ميداليات باسم المملكة في المسابقات العلمية الإقليمية والدولية خلال العام 2019، و9 من المدربين والمدربات الذين ساهموا مع مؤسسة "موهبة" لأكثر من 10 سنوات في تدريب الفرق العلمية المشاركة في الأولمبيادات الدولية وحصد الجوائز.وضمّت قائمة الطلاب والطالبات المكرمين كلاً من: الطالب أحمد الحيد من مدارس الأنجال الأهلية للبنين بالأحساء لفوزه في أولمبياد الفيزياء الخليجي، والطالب أسامة العلي من مدارس الرياض الأهلية الفائز في أولمبياد الكيمياء الدولي وأولمبياد مندليف للكيمياء، والطالبة ثناء الحيدري من ثانوية أم سلمة للموهوبات بمكة المكرمة الفائزة في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات وأولمبياد الرياضيات الخليجي، والطالب حمزة الشيخي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات "ناشئين"، والطالب حسام نورولي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الفيزياء الخليجي، والطالب خالد العجران من مدارس منارات الرياض الفائز بجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي وأولمبياد البلقان للرياضيات وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، والطالب خالد الجابري من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، والطالب عبدالرحمن الأحمدي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الرياضيات الخليجي، والطالب فارس بسيوني من ثانوية ابن خلدون بإدارة تعليم ينبع الصناعية الفائز في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، والطالب محمد الدبيسي من مدارس التهذيب الأهلية بالقطيف الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات "ناشئين"، والطالب محمد الشهري من مدارس العناية الأهلية بتعليم الرياض الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات "ناشئين" وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، والطالب مروان الخياط من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي وأولمبياد البلقان للرياضيات "ناشئين" وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، والطالب معاذ الغامدي من ثانوية الفلاح بمكة المكرمة الفائز في أولمبياد البلقان للرياضيات "ناشئين" والطالب نواف الغامدي من مدارس الحصان الأهلية للبنين بتعليم الشرقية الفائز في أولمبياد الرياضيات الدولي وأولمبياد البلقان للرياضيات وأولمبياد الرياضيات الخليجي وأولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات والطالب هشام المالكي من مدارس منارات الرياض الفائز في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء وأولمبياد الفيزياء الخليجي.كما كرّم معالي الدكتور سعود المتحمي 9 من المدربين السعوديين والأجانب في تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء واللغة الإنجليزية، لدورهم في إعداد أعضاء الفرق السعودية في الأولمبيادات الدولية وتأهيلهم لحصد الجوائز واعتلاء منصات التتويج.// انتهى //12:59ت م0059