الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنظم غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد غد، جلسات برنامج الاستشارات المتخصصة الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بفرعها في الجبيل الصناعية "الفناتير".ويلتقي المستفيدين من البرنامج بعدد من المختصين في مجال الأعمال التجارية، حيث يقدمون لهم النصائح والإرشادات ومقترحات الحلول المناسبة للعوائق والتحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة مثل التسويق والإدارة والتمويل.ويستهدف البرنامج الراغبين في بدء مشاريعهم وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المهتمين بهذا الشأن، حيث يقدم طاقم الغرفة المُشارك ضمن هذا البرنامج النصح والإرشاد والمشورة لتطوير أعمالهم ومشاريعهم.وتنفذ الغرفة هذا البرنامج بالمركز مجاناً على مدار العام عبر فروعها الثلاثة في الجبيل والخفجي والقطيف.// انتهى //13:01ت م0060