غاريسا 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسقٌتل ثلاثة أشخاص اليوم، في هجوم لحركة " الشباب" الصومالية المسلحة في مقاطعة غاريسا شمال شرق كينيا.وأوضحت وكالة أنباء كينيا، أن مسلحين هاجموا معسكراً للشرطة ودمروا هوائي اتصالات تابع لشركة هواتف محمولة.وأشارت إلى أنه تم إرسال تعزيزات امنية للمنطقة التي حصل فيها الهجوم ، وسط مخاوف من أن المسلحين قد زرعوا عبوات ناسفة على الطريق.// انتهى //13:02ت م0061