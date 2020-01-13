الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً، ورشة عمل بعنوان "كيف توفر بيئة عمل موائمة لذوي الإعاقة"، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.وتهدف ورشة العمل إلى التعريف عن برنامج مواءمة وكيفية توفير بيئة عمل تناسب ذوي الاعاقة وفق معايير محددة، كما تتحدث عن مميزات البرنامج والفئات المستهدفة منه.وتستعرض ورشة العمل عدة محاور أبرزها: الاستفادة الكاملة من المهارات والقدرات المهدرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لذوي الإعاقة، وجعل العملية معيارية وقابلة للقياس عبر تطبيق المعايير المعتمدة وأداء التدقيق الميداني للمطابقة.وتقام المحاضرة ضمن برامج مركز غرفة الشرقية للتوظيف لاطلاع منشآت القطاع الخاص على كل ما هو جديد في مجال التوظيف والأنظمة الجديدة لوزارة العمل.// انتهى //13:10ت م0064