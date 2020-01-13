الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واستمكّن - بفضل الله - فريق طبي بمستشفى القريات العام، من إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم من رقبة مريض.وتبين بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية، والأشعة التي أجريت له وجود ورم كبير في الرقبة، وتقرر على الفور ضرورة إجراء تدخل جراحي، تم خلاله استئصال الورم بالكامل.وتكُللت العملية بالنجاح - ولله الحمد -، ويتمتع المريض حاليًّا بصحة جيدة.// انتهى //13:12ت م0065